​Toni Kroos Galatasaray maçında yok
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

​Toni Kroos Galatasaray maçında yok

Toni Kroos Galatasaray maçında yok

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında karşılaşacağı Real Madrid maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Toni Kroos'un sakatlandığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
29 yaşındaki Toni Kroos sakatlığından dolayı, Alman Milli Takımından çıkartıldı.

29 yaşındaki Toni Kroos sakatlığından dolayı, Alman Milli Takımından çıkartıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda PSG'ye 3-0 kaybeden Real Madrid, ikinci haftada evinde Club Brugge ile de 2-2 berabere kalmış ve büyük bir şok oluşturmuştu.

İspanyol ekibi, Devler Ligi'nin 3 . haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Bu maç öncesinde Real Madrid'te büyük bir şok yaşanıyor. İspanyol ekibi, Alman futbolcusu Toni Kroos'un Grana'da maçında sol bacağından sakatlandığı ve tedavisine başlandığını duyurdu.

El Clasico'ya yetişmesi şüpheli

Sahalardan 2 ile 3 hafta arasında uzak kalması beklenen yıldız orta sahanın 26 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak olan El Clasico'ya yetişmesinin zor olduğu ve 22 Ekim'de Türk Telekom stadında temsilcimiz Galatasaray'a karşı sahada olmasınınsa mümkün görünmediği öğrenildi.

  • 29 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol 2 asist ile oynadı.

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