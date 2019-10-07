​Toni Kroos Galatasaray maçında yok

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda PSG'ye 3-0 kaybeden Real Madrid, ikinci haftada evinde Club Brugge ile de 2-2 berabere kalmış ve büyük bir şok oluşturmuştu.

İspanyol ekibi, Devler Ligi'nin 3 . haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Bu maç öncesinde Real Madrid'te büyük bir şok yaşanıyor. İspanyol ekibi, Alman futbolcusu Toni Kroos'un Grana'da maçında sol bacağından sakatlandığı ve tedavisine başlandığını duyurdu.

El Clasico'ya yetişmesi şüpheli

Sahalardan 2 ile 3 hafta arasında uzak kalması beklenen yıldız orta sahanın 26 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak olan El Clasico'ya yetişmesinin zor olduğu ve 22 Ekim'de Türk Telekom stadında temsilcimiz Galatasaray'a karşı sahada olmasınınsa mümkün görünmediği öğrenildi.

29 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol 2 asist ile oynadı.