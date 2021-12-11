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Tottenham-Rennes maçının sonucuna UEFA karar verecek

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Tottenham-Rennes arasında oynanacak maçın kararı Disiplin Kurulu'na kaldı.

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Haber Merkezi AA
Tottenham-Rennes maçının sonucuna UEFA karar verecek
Tottenham-Rennes maçı ingiliz ekibindeki kovid vakaları nedeniyle ertelenmişti.

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde ertelenen Tottenham-Rennes maçı için yeni bir tarih belirlemeyecek.

UEFA, İngiliz ekibindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın ardından tüm çabalara karşın iki kulübün de işine yarayacak bir çözüm bulunamadığını ve kararın Disiplin Kurulu tarafından verileceğini açıkladı.

Grubun kaderini belirleyecek maç

Rennes'in 11 puanla liderlik koltuğunda oturduğu G Grubu'nda, 10 puanlı Vitesse ikinci, 7 puanlı Tottenham üçüncü, 3 puanlı Mura dördüncü sırada yer alıyor. İngiliz ekibi maçı kazanması halinde grubu 2. sırada tamamlayarak gruptan çıkacak.

  • Londra temsilcisinde 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış, perşembe günü oynanması planlanan maç ertelenmişti.
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