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Trabzonspor'dan tesis açıklaması: "Kesinlikle söz konusu değil"

Trabzonspor'dan tesis açıklaması: "Kesinlikle söz konusu değil"

15:376/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri

Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kulübün kullanımından alınacağı yönünde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kulübün kullanımından alınacağı yönünde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılarak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı kaydedildi.


Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon ziyaretleri kapsamında Trabzonspor'umuza yönelik duyurduğu müjdeler, Papara Park'ın ticari alanlarının kiralanması ve 177 bin metrekarelik arazinin kulübümüze tahsisi camiamız için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bahsi geçen müjdeli gelişmeleri gölgelemek amacıyla, bazı çevrelerce gerçeği yansıtmayan haberlerin ortaya atılması üzücüdür. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerimiz; Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'a; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Ömer Bulut'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarımızı sunuyor; büyük Trabzonspor camiasının ve spor kamuoyunun bu tür spekülasyonlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.”






#Trabzonspor
#Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
#Trendyol Süper Lig

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