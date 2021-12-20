Spor UEFA, Tottenhamı hükmen yenik saydı
FUTBOL FUTBOL

UEFA, Tottenham'ı hükmen yenik saydı

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti ve Tottenham turnuvaya veda etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA, Tottenhamı hükmen yenik saydı
Tottenham Konferans Ligi'nden elendi

UEFA, takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle Avrupa Konferans Ligi'nin son haftasındaki Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

UEFA Konferans Ligi grubundaki son maçında Tottenham, Rennes ile karşılaşacaktı. Ancak bu mücadele Tottenham'daki vaka sayılarının 13'e çıkması nedeniyle ertelenmişti.

Maçın 9 Aralık'ta yeniden oynanması kararlaştırılmıştı. UEFA'nın 3-0 mağlup ilan ettiği İngiliz ekibi grubunu 3. sırada tamamladı ve elendi. Tottenham'ın 3 maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Antonio Conte'nin ekibi, bu süreçte ilk kez dün sahaya çıktı ve Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham, bu kararla grubunda üçüncü sıraya geriledi ve turnuvaya veda etti.

Konferans Ligi'nde G grubunda Rennes 14, Vitesse 10 puanla bir üst tura yükselme başarısı gösterirken; Tottenham grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Böylece UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rapid Wien’in rakibi Vitesse oldu.

Akın akın ziyarete gidiyorlar

Akın akın ziyarete gidiyorlar

İstanbul'un yanı başında 1 metre kar...
Dünyanın en büyüğü Türkiyede

Dünyanın en büyüğü Türkiye'de

​Yaşayan toprak olarak biliniyor: 70 ülke kapış kapış alıyor
Kayıt dışı ekonominin yeni mecrası oldu: Döviz spekülasyonu yapıp milyarlarca liralık vergi kaçırıyorlar

​Paradan para kazanmak isteyen TÜSİAD faizi düşüren hükümeti tehdit ediyor.

​Pek çok ülkede yüksek enflasyona rağmen faizler Türkiye'deki gibi çift haneli değil.

İlk günkü görünümüne kavuşturdu.

​​25 yıl sonra bir ilk gerçekleşmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.