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Uzodimma sahalara geri döndü

Uzodimma sahalara geri döndü

14:224/05/2025, Pazar
IHA
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Uzodimma, sağ ve sol bekin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.
Uzodimma, sağ ve sol bekin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Nijeryalı oyuncusu Anthony Uzodimma, bu sezon ilk kez forma giydi.

Kayserispor’da Anthony Uzodimma sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 17 aydır formasından uzak kalan Uzodimma, dün oynanan Alanyaspor maçında forma giydi.


Alanyaspor maçı kadrosunda yer alan ve yedek olarak başlayan Anthony Uzodimma karşılaşmanın 80. dakikasında Kartal Kayra Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu.


13 dakika süre alan 26 yaşındaki oyuncu, ligde kalan son 4 haftada daha fazla süre almak istiyor.





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