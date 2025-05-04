Kayserispor kritik engelleri aştı

Teknik Direktör Sergej Jakirovic’in gelişiyle 13 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet 4 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu. 13 maçta hanesine 25 puan yazdıran Kayserispor, kümede kalma adına çok önemli engelleri geride bıraktı.

TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Rizespor maçlarını kazanan sarı-kırmızılı ekip; Trabzonspor, Eyüpspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Kayserispor, bu süreçte sadece deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarından puansız ayrıldı.