Victor Osimhen'den sakatlık itirafı: Liverpool maçında yaşadıklarını anlattı

11:0021/03/2026, Cumartesi
Victor Osimhen, Liverpool maçının ikinci yarısına çıkamamıştı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası kolunda kırık tespit edilen Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen o anları anlattı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan kritik karşılaşmada yaşadığı talihsiz sakatlığın detaylarını ilk kez anlattı.

Mücadele sırasında aldığı darbe sonrası kolunda kırık tespit edilen yıldız futbolcu, o anlarda büyük bir acı hissettiğini ancak takımını yalnız bırakmamak için sahada kalmaya çalıştığını ifade etti.

'Sanki elim düşüyormuş gibi oldu'

Osimhen, "Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı." ifadelerini kullandı.




