Victor Osimhen'den sakatlık itirafı: Liverpool maçında yaşadıklarını anlattı

Mücadele sırasında aldığı darbe sonrası kolunda kırık tespit edilen yıldız futbolcu, o anlarda büyük bir acı hissettiğini ancak takımını yalnız bırakmamak için sahada kalmaya çalıştığını ifade etti.

Osimhen, "Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı." ifadelerini kullandı.