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Voleybolda dünyanın en büyüğü Eczacıbaşı

Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupayı kazandı.

16:40 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 17:07 - 17/12/2023 Pazar
AA
Ezcacıbaşı, güçlü rakibi VakıfBank'ı eleyerek 4 yıl aradan sonra üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmayı başardı.
Ezcacıbaşı, güçlü rakibi VakıfBank'ı eleyerek 4 yıl aradan sonra üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmayı başardı.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ilk kez 2 Türk takımı karşı karşıya geldi.


Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4'den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.


Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.


Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve karar setine gidildi.


Beşinci ve son seti Boskovic'in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.


Salon:
Dragon Spor Merkezi
Hakemler:
Myoi Sumie (Japonya), Kang Joo-Hee (Güney Kore)
Eczacıbaşı Dynavit:
Hande Baladın, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Gray)
VakıfBank:
Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Busa)
Setler:
19-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-9
Süre:
113 dakika (24, 26, 25, 24, 14)






#FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
#VakıfBank
#Eczacıbaşı
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