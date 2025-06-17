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Yıldırım’da yaz spor okulları başlıyor

Yıldırım’da yaz spor okulları başlıyor

12:5517/06/2025, الثلاثاء
IHA
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Yıldırım’da yaz spor okulları başlıyor
Yıldırım’da yaz spor okulları başlıyor

Yıldırım Belediyesi, 4-14 yaş arası çocukla gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimi için yaz ayları boyunca 17 branşta yaz spor okulu düzenliyor.4 dönem halinde faaliyet gösterecek yaz spor okulu 23 Haziran’da başlıyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki çocuklar ve gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için spor okulları, sanat kursları, yaz akademileri düzenliyor. Bu kapsamda 4-14 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için yüzme, karate, basketbol, voleybol, cimnastik, boks, güreş, tekvando, kick boks, masa tenisi, futbol, tenis, badminton, geleneksel okçuluk, satranç ve halter olmak üzere 17 branşta yaz spor okulu düzenliyor. Dört dönem halinde faaliyet gösterecek spor okullarının Birinci Dönemi 23 Haziran’da başlayacak. 14 Temmuz’da ikinci, 4 Ağustos’ta üçüncü ve 25 Ağustos’ta dördüncü dönemi başlayacak spor okullarından yaz boyunca on binlerce çocuk istifade edecek.

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