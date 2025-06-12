Web genelindeki hizmet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre; Spotify yaklaşık 46 bin, Discord 11 bin ve Google Cloud ise 14 bin kullanıcı tarafından erişim sorunlarıyla rapor edildi. Aynı saatlerde Snapchat ve Character.ai gibi diğer platformlarda da benzer sorunlar yaşandı.





KESİNTİNİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Kesintilerin kaynağı olarak Google Cloud'daki bir arıza gösteriliyor. İçerik dağıtım ağı sağlayıcısı Cloudflare, CNN’e yaptığı açıklamada, yaşanan sorunun Google Cloud kaynaklı olduğunu ve kendi temel hizmetlerinin bu kesintiden doğrudan etkilenmediğini belirtti. Açıklamada, “Cloudflare bünyesindeki sınırlı sayıda hizmet Google Cloud altyapısını kullanıyor ve bunlar etkilenmiş durumda. Hizmetlerin kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Google ise yaptığı açıklamada, bazı Google Cloud hizmetlerinde yaşanan aksaklığın araştırıldığını ve durumun yakından takip edildiğini bildirdi. Kullanıcılardan, en güncel bilgiler için Google Cloud’un genel durum panosunu takip etmeleri istendi.





Cloudflare, resmi hizmet durumu sayfasında paylaştığı notta, hizmetlerin kademeli olarak toparlanmaya başladığını duyurdu. Spotify cephesi ise yaşanan teknik sorularla ilgili olarak yine Google Cloud’un durum panosuna yönlendirme yaptı.

Google Cloud, internet altyapısında kritik bir rol üstleniyor. Şirket, 2018 yılında küresel internet trafiğinin yaklaşık %25'ini yönettiğini açıklamıştı. Dolayısıyla bu tür bir kesinti, pek çok popüler hizmette zincirleme erişim sorunlarına yol açabiliyor.



