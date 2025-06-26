SORU: TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz?

CEVAP: C: Sen usta ben usta, balıkları kim tuta

A: Sen zot ben zot, ata kim vere ot

B: Sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede

C: Sen usta ben usta, balıkları kim tuta

D: Sen ağa ben ağa, koyunları kim sağa

Türk Dil Kurumu (TDK) atasözleri sözlüğünde “Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa” şeklinde yer alan bir atasözü vardır ve benzer varyasyonları (A, B, D şıkları) halk arasında bilinmektedir. Ancak C şıkkındaki "Sen usta ben usta, balıkları kim tuta" ifadesi TDK'de yer alan atasözleri arasında bulunmaz. Bu ifade, atasözünün yapısına benzetilerek üretilmiş bir örnektir.



