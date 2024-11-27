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Tekasür Suresi Oku- Tekasür Suresi Anlamı, Arapça ve Türkçe Okunuşu, Meali ve Faziletleri

Tekasür Suresi Oku- Tekasür Suresi Anlamı, Arapça ve Türkçe Okunuşu, Meali ve Faziletleri

Tuğba Güner
16:0327/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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Tekasür suresi
Tekasür suresi

Tekasür Suresi, Kuran'ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir ve toplam 8 ayetten oluşur. Tekasür kelimesinin anlamı çokluk, çoğunluk, fazlalıktır. Mekke’de indirildiğine inanılan bu sure, çoklukla övünme manası taşımaktadır. Tekasür Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali içeriğimizde.

Mushaf sırasına göre, 102 numaranın sahibidir. İniş sırasına göre de 16. sure olarak kabul edilmektedir. Tekasür Suresi’nin önünde ve arkasında nüzul eden sureler ise Kevser ve Ma’un Suresi olarak sıralanmaktadır. Tekasür Suresi, toplamda 8 ayet-i kerimeden oluşmakta ve nispeten kısa bir sure olarak kabul edilmektedir. Ancak bu sureyi okuyan kişinin çok farklı faziletlere erişebildiğine inanılmaktadır. Tekasür Suresi Türkçe Okunuşu, anlamı, fazileti içeriğimizde...

TEKASÜR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

TEKASÜR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Arapça Okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim

Elhakümüt tekasür

Hatta zürtümülmekabir

Kella sevfe ta'lemun

Sümme kella sevfe ta'lemun

Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn

Le teravünnelcehıym

Sümme leteravünneha aynelyakıyn

Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Onları girdikleri çokluk yarışı oyaladı ve kandırdı.

Onlar mezarları ziyaret edip kabirleri saymaya başladılar.

Fakat iş sandığınız gibi değil!

Hayır! Hayır. İş sizin sandığınız gibi değil. Yakında görüp öğreneceksiniz.

İş sizin bildiğiniz / zannettiğiniz gibi değil. Ne olurdu biraz düşünseydiniz? Ne olurdu sizi kandırmayacak olan gerçek bir bilgiyle ilim sahibi olsaydınız?

And olsun ki size cehennemi göstereceğiz.

Çokluk yarışında olanlar cehennemi apaçık bir şekilde görecekler.

Din günü, onların her birini verdiğimiz nimetlerden sorguya çekeceğiz.

TEKASÜR SURESİ MEALİ

1, 2.Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

3.Hayır; ileride bileceksiniz!

4.Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!

5.Hayır, kesin olarak bir bilseniz...

6.Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

7.Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz

8.Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

TEKASÜR SURESİ FAZİLETLERİ

Allah'u Teala, Tekasür suresi ile bize dünya nimetlerine aldanmamamızı emreder. Çokluk yarışında olanlar, çocuklarının sayısı ile malı mülküyle ve daha birçok dünyevi şeyle övünür. Halbuki takva sahibi mümin kullar tüm bunların, dünya gibi fani olduğunu bilir. Müslümanların ebedi istirahat yeri ahirettir. ''Bu dünya ahiretin tarlasıdır'' hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere, asıl olan ahiret hayatıdır.

Mezarların, evlatların ve evlerin sayısıyla övünmek Cahiliye döneminin adetlerinden biriydi. Toplumda bir kişi ne kadar zengin ise o kadar saygı görüyordu. İslam ile birlikte bu anlayış yıkıldı. Bir kişinin saygıdeğer olması için güvenilir, dürüst ve adil olması gerektiğini anlatan birçok ayet ve hadis vardır.

Tekasür Suresinde, mala mülke ve çokluğa önem verenlerin mutlaka cehenneme gideceği beyan edilir. Dinimizde en büyük günahlardan biri kibirdir. Mümin kullar övünülecek şeylerin peşinde koşmaz. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için çabalar.

Bu surenin okunması, kişiyi mal mülk hırsından korur. Fani olan şeylere yönelmesini engeller.

TEKASÜR SURESİ'NİN TEFSİRİ

Tekasür suresinde kibir ve böbürlenme ile ilgili kötü durumlar anlatılmıştır. Çoklukla övünme yarışının yanlış olduğu ve bunun günah sayıldığı anlatılmıştır. Kibrin insanları ölene kadar bırakmayacağı da izah edilmiştir. Maddi dünyanın nimetleri ile böbürlenmenin yanlış olduğu ve bunu yaparak manevi dünyayı unutanların sonundan bahsedilir.

TEKASÜR SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde üç defa okunur. Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, kendisine dünyada verilen nimetlerden dolayı hesaba çekilmez. Bir kişi, yağmur yağarken oturup ara vermeksizin 7 kere bu sureyi okursa, Allah'u Teala o kimseye hesapsız sevap verir.

TEKASÜR SURESİ KAÇINCI CÜZDE?

Tekasür Suresi, Kur'an-ı Kerim'de 600. sayfada yer alır ve 30. cüzde bulunur.

TEKASÜR SURESİNİ DİNLE

TEKASÜR NE DEMEK, TEKASÜR'ÜN KELİME ANLAMI NEDİR?

Sure adını ilk ayette geçen ve çoklukla övünme anlamına gelen tekasür kelimesinden alır.

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