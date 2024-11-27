Tekasür Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir? Tekasür Suresi Nüzulü

Tekasür suresi, Câhiliye toplumunun zihniyet yapısını tanıtmakla birlikte evrensel bir mesaj da içermektedir. Surede mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmenin iyi bir şey olmadığı mevzubahis edilir. İşte Tekasür Suresi nüzulüne ilişkin bilgiler..