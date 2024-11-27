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Tekasür Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir? Tekasür Suresi Nüzulü

Tekasür Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir? Tekasür Suresi Nüzulü

15:5227/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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Tekasür Suresi nüzulü
Tekasür Suresi nüzulü

Tekasür Suresi 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir. Sure ezberlemek içinde uzun olmayıp kısa olan bir suredir. Tekâsür sûresinde dünyanın geçiciliğine vurgu yapılır. Bu yazımızda "Tekasür Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir?" sorusunun yanıtına değineceğiz.

Tekasür suresi, Câhiliye toplumunun zihniyet yapısını tanıtmakla birlikte evrensel bir mesaj da içermektedir. Surede mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmenin iyi bir şey olmadığı mevzubahis edilir. İşte Tekasür Suresi nüzulüne ilişkin bilgiler..

TEKASÜR SURESİ NE ZAMAN NEREDE İNDİRİLMİŞTİR?

Mushaftaki sıralamada yüz ikinci, iniş sırasına göre on altıncı sûredir. Kevser sûresinden sonra, Mâ‘ûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Buhârî, “Rikāk” 10; Şevkânî, V, 575).


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