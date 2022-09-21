Teknoloji Bilal Erdoğanın katılımıyla açıldı
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Bilal Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla Batman Üniversitesi Merkez Kampüsünde "İcathane Laboratuvarı" açıldı.

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Haber Merkezi İHA
Bilal Erdoğan’ın katılımıyla açıldı
Bilal Erdoğan açılışı yaptı

Açılış programına, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, SETA Genel Müdürü Abdulkadir Çay, sponsor firmalar, STK temsilcileri, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, "TÜGVA’nın Türkiye’deki icathaneleri içerisinde en çerçeveli, en geniş ve en büyük olanı burası. Böyle bir projenin Batman’da yapılması bizi çok sevindiriyor. Buradaki gençlerimizin bugün teveccühünü görmek de çok güzel. Gençlerimizin hayalleri var. Gençlerimiz kendilerine çok farklı kariyer yolları çizmek için kafa yoruyorlar, istişarelerde bulunuyorlar, hocalarına soruyorlar. Takip ettikleri insanlardan fikir edinmeye çalışıyorlar. Böyle yerler o hayallerin kuvveden fiile dönüşmesi, hayalden gerçeğe dönüşmesi için çok güzel aracı noktalar" dedi.
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise, amaçlarının bütün gençlerin hem fiziksel hem manevi gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Eminoğlu, "Sadece bu yaz döneminde 120 bin öğrencimizle yaz kursu projelerimizi gerçekleştirdik. Bir taraftan onların milli-manevi değerler noktasında yetişmesini sağlarken, bir taraftan da bu tür projeler ile onların teknolojik, fiziksel gelişimlerini, sanatsal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu açıdan Türkiye genelinde 40 tane icathanemiz vardı. Ama Batman icathanemiz hem CNC tezgahlarından tutun da atölyeleri ve çeşitli farklı atölyeleri ile birlikte TEKNOFEST kuşağı dediğimiz kuşağın buralarda hazırlanmasını gerçekleştirmiş olacağız. Gençliğimize, Batman’ımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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