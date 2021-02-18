Teknoloji Dijital arşiv tarihin tozunu siliyor
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​Dijital arşiv tarihin tozunu siliyor

Dijital arşiv tarihin tozunu siliyor

Son dönemde popüler olan e-devlet hizmetlerinin ardında dev bir arşivcilik sektörü bulunuyor. Ustalıkla taranan tarihi belgeler tozlu raflardan, dijitale aktarılıyor. Milyonlarca sayfalık Osmanlı arşivi, kamunun evrakları derken; arşivcilik şimdiden geleceğin yatırım alanları arasında gösteriliyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

E-devlet, hemen her işlem için kapısını çaldığımız anda 5 bin 180 farklı hizmet sunulan engin bir deryaya dönüştü. Sistemdeki kullanıcı sayısı 45 milyon 72 bin 811 kişiye ulaştı. 2023’te ise 53 milyon kişiye 893 farklı kurum hizmetinin verilmesi bekleniyor. e-Devlet Kapısı’ndan en fazla kullanılan işlem 268 milyonla hizmet dökümü olurken, bunu yaklaşık 164 milyon ile dava dosyası sorgulama, 138 milyon ile vergi borcu sorgulama hizmeti izledi.

SOY AĞACI VE MİRAS SORGULAMA BİLE VAR

  • Soy ağacını sorgulama ve miras öğrenme gibi merak uyandıran uygulamalar sayesinde kullanıcı sayısı artıyor. Yüzlerce yıllık bilgilere ulaşmamızı mümkün kılan şey, aslında dijital arşiv hizmetlerinin varlığı. Gelişen teknolojiyle artık eski belgeler, taranıp sanal dünyada muhafaza edilebiliyor ve e-devlet örneğindeki gibi istenirse vatandaşların erişimine izin verilebiliyor. Buradan, Mısır’daki paşa dedenizi bile bulabilirsiniz.

MİLYONLARCA SAYFA SIRADA BEKLİYOR

Dijital ortama aktarılmak üzere bekleyen tarihi el yazmaları, kitaplar, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi belgeleri gibi milyonlarca sayfa aynı zamanda dev bir sektöre işaret ediyor. İşin kütüphanecilik boyutunu da hatırlatalım. Arşivcilik mesleği önem kazanırken, belgeleri bilgisayar ortamına aktaran ekipmanlar ve yazılımlar, bunu kullanan uzman personel derken piyasanın istihdam ve yan sanayi imkanları da son sürat gelişiyor. Öte yandan, şirketlere özel dijital kütüphane kuran veya arşivinizi elektronik ortama aktaran şirketler mevcut.

ANAHTAR TESLİM E-KÜTÜPHANE

  • Bu firmalar, yetişmiş personeliyle belli bir maliyet ve süre içinde hizmet veriyor. Ülkemizde kamu ve özel sektörde son dönemde e-dönüşüm için büyük yatırımlar yapılıyor. Osmanlı arşivleri, Cumhuriyet dönemi belgeleri, kamunun milyonlarca sayfalık evraklarının dijital ortama aktarılmak üzere beklerken, teknolojinin bu alanında ilgili şirketlere daha çok işe düşecek gibi görünüyor. Arşivlerin dijital hale dönüşmesi ise kolay değil. Özel donanımlı makinelerle, aylar süren titiz işlemlere ve bu işte yetişmiş nitelikli insan sermayesi ile tamamlanan işlemler söz konusu. Her bir arşivcilik işi kendine özel zorlukları ve iş akışlarını gerektirebilir. Hemen belirtelim, ciddi büyüklüğe sahip üniversite kütüphaneleri, koleksiyoncular ve şirketler elektronik kütüphane kurmak için kolları sıvamış durumda. Ülkemizin dijital arşivcilik konusunda ne kadar zengin olduğunu da belirtmek gerekir.

KAMU KURUMLARI KOLLARI SIVADI

İlk akla gelen Osmanlı Arşivi. Ayrıca, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Milli Kütüphaneler sayısız tarihi eseri bünyesinde barındırıyor. Vakıflar, Tapu (Defter-i Hakani), İstanbul Müftülüğü, gibi kurumların kökleri (adları değişmiş olsa bile) Osmanlı devletine kadar uzanıyor ve ciddi bir arşive sahipler. Bazıları bütçe oluşturup elindeki malzemeyi tasnif etmeyi planlarken, bir kısmı yol almaya başlamış bile. Belediyeler de arşivlerini dijitale aktarmak için şirketlerden yardım alıyor.

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