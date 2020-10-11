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Dijital dönüşüm yatırımları rekor seviyede arttı

Dijital dönüşümün hızlandığı yıl içerisinde işletmeler tüm planlarını gözden geçirmeye başlarken, sadece bulut yatırımları yüzde 34 arttı, yeni yıl planlarında dijital dönüşüm ilk sırada yer aldı.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
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Dell Technologies, uzaktan çalışma süreciyle birlikte tüm BT ihtiyaçlarının artmasının yanı sıra bulut yatırımlarının hızla arttığını açıkladı. Gartner araştırmasına göre, CFO’ların yüzde 74’ü uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi planlarken, BT planları baştan ele alınmaya başlandı. BT dönüşümü, iş gücü dönüşümü ve güvenlik dönüşümü işletmelerin ajandasındaki ilk 3 başlık olarak öne çıkmaya başladı. 2021 Gartner Yönetici Anketi’ne katılan CIO’ların yüzde 69’una göre, yeni normalle birlikte dijital iş inisiyatifleri hızlandı.

Teknoloji adaptasyonunu hızlandığını ve BT yatırım talebinin hızla arttığına dikkat çeken Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir,

  • “Sadece bulut hizmetlerine olan talebe dahi bakıldığında harcamanın 3’te 1 oranında arttığını görüyoruz. Kısa vadede birçok işletme projelerini ve bütçelerini yeniden yapılandırırken, uzun vadede yeni teknoloji tüketimi ve finansal modelleri çok daha esnek BT altyapıları üzerine kuruldu. Teknolojide yaşanan bu hızlı dönüşüm yeni güvenlik araçlarının da işletmelerin hayatına girmesine sebep oldu. Kısa vadede beklenmedik riskleri ortadan kaldırmak üzere kullanılmaya başlanan güvenlik araçları, uzun vadede sürdürülebilir güvenliğin önündeki en önemli tehditlerden biri olmaya aday” dedi.

Işıl Hasdemir, Dell yöneticisi

Yeni normale hazır olmak için Dell Technologies neler yapıyor?

Dell Technologies, yıllar içerisinde birçok BT dönüşüm aşamasını geçirdiği için yeni normale de çabucak adapte oldu. Yaklaşık iki hafta içerisinde, dünya çapındaki uzaktan çalışmaya başlayan çalışan sayısı iki katına çıkarak 150 bini aştı. Microsoft Teams kullanıcı sayısı dört kattan fazla artarak 112 bine yükseldi. VPN kullanıcı yükü 3 katına çıkarak 90 bine yükseldi.

  • Dijital dönüşüm yolculuğunda işletmelerin yanında olan Dell Technologies, güncel Fortune 500 listesindeki işletmelerin yüzde 98’ine hizmet veriyor. Son 5 yılda 20 milyar doların üzerinde Ar-Ge yatırımı bulunan şirket, 27 binden fazla patent ve patent başvurusuyla da öne çıkıyor. Girişim ekosistemini destekleyerek, özellikle bulut bilişim, güvenlik, yapay zeka, makine öğrenimi, nesnelerin interneti gibi alanlarda 90’dan fazla girişime yıllık 100 milyon dolarlık destek veriyor.

Tüm bunları hayata geçiren Dell Technologies, sosyal etkinin değerini teknolojinin gücüyle birleştirerek 2030 hedeflerine hızla ilerliyor.

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