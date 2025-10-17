Google’dan 'Ask Photos' kararı: Özellik durduruldu

Biyometrik veri yasaları nedeniyle Google, “Ask Photos” ve “Conversational Editing” özelliklerini Teksas ve Illinois eyaletlerinde devre dışı bıraktı.





Yapay zekâ özelliği iki eyalette durduruldu

Google’ın Gemini yapay zekâsı tarafından desteklenen “Ask Photos” özelliği, Teksas ve Illinois’te artık kullanılamıyor. Şirket, Engadget’a yaptığı açıklamada bu durumun geçici olduğunu belirtti ancak nedenine dair net bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde, yapay zekâ tabanlı “Conversational Editing” özelliği de bu eyaletlerde devre dışı bırakıldı.





Neden biyometrik gizlilik yasaları?

Uzmanlar, kararın arkasında biyometrik veri gizliliğiyle ilgili yasal süreçlerin bulunduğunu düşünüyor. Google, 2022’de Illinois’teki bir dava sonucunda Google Photos’un yüz tanıma teknolojisi nedeniyle 200 milyon dolar tazminat ödemişti. 2025’in başında ise benzer bir dava kapsamında Teksas eyaletiyle 1,4 milyar dolarlık bir uzlaşmaya gitmişti.





Yüz tanıma ve kullanıcı rızası tartışması

Her iki davada da odak noktası, yüz tanıma teknolojisi ve kullanıcı onayı oldu. “Ask Photos” ve “Conversational Editing”, fotoğraflarda yüzleri tanıyarak gruplandırma yapan face grouping teknolojisine dayanıyor. Ancak bu iki eyaletin yasaları, fotoğraflarda yer alan kişilerin açık ve bilgilendirilmiş onayını zorunlu kılıyor.





Google’dan açıklama: ‘Daha geniş erişim için çalışıyoruz’