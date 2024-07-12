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Teknoloji

İnsanlar tarafından üretilen en hızlı nesne kendi hız rekorunu kırdı

NASA'nın Parker Güneş Sondası, saatte 635 bin 266 kilometre hızla seyahat ederek, insanlar tarafından üretilen en hızlı nesne oldu. 2025 yılında sonda, yaklaşık 692 bin kilometre hıza ulaşacak. Bu hız İstanbul'dan Avusturalya'ya yaklaşık bir dakikada ulaşmak için yeterli.

13:55 - 12/07/2024 Cuma
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Sonunda, 6,12 milyon kilometreye yaklaşması bekleniyor.
Sonunda, 6,12 milyon kilometreye yaklaşması bekleniyor.

Güneş'in dış tabakasına yakından bakmakla görevlendirilen NASA'nın Parker Güneş Sondası, şimdiye kadarki en hızlı hareket eden insan yapımı nesne rekorunu egale etti.


Önceki rekor sahibi ise, yine Parker. Sondanın 29 Haziran'da saatte 635 bin 266 kilometre hızla seyahat ettiği kaydedildi.


İstanbul'dan Avusturalya bir dakika

Bu, 2018'de fırlatıldığından beri bu hıza ulaştığı ikinci sefer. Burada ses hızından yaklaşık 500 kat daha hızlı bir hızdan bahsediyoruz. 2025 yılında Güneş'e en yakın konuma geldiğinde yaklaşık 692 bin km/s azami hıza ulaşması bekleniyor.


Bu, İstanbul'dan Avusturalya'ya yaklaşık bir dakikada ulaşmak için yeterli bir hız. Bu inanılmaz hızlara ulaşmak tamamen zamanlama ve momentumla ilgili.


Parker, Güneş'in etrafında dönerken Venüs'ün yörüngesiyle hizalanır ve hareket eden gezegenin yerçekimini kullanarak bir tür yerçekimiyle çalışan sapan yaratır.


Sonda, sonunda Güneş'i çevreleyen dönen ultra sıcak plazma kütlesine iyice yaklaşacak ve bilimsel anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olmak için birçok farklı ölçüm yapacak.


Parker, Güneş'in yüzeyi olduğu düşünülen iyonize gaz tabakasına 7,26 milyon kilometre yaklaşarak 20. yakın yaklaşımını tamamladı.


Sonunda, 6,12 milyon kilometreye yaklaşması bekleniyor.

#NASA
#Hız
#Güneş
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