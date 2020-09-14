Nvidia'dan 40 milyar dolarlık satın alma

Birkaç aydır Nvidia'nın ARM'yi satın alacağı iddiaları gündemdeydi. İddialara göre; Dünyanın en büyük ekran kart üreticilerinden biri olan Nvidia, birçok işlemci üreticisine yarı iletken tedarik üreten ARM'yi satın almayı planlıyordu.

İddialar ortalıkta dolaşırken sonunda Nvidia konu ile ilgili suskunluğunu bozup satın almayı doğruladı.

40 milyar dolar ödeyecekler

Nvidia, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile ARM'yi satın aldığını duyururken bu işlem için Softbank ile üzerinde anlaştığı rakamı da duyurdu: 40 milyar dolar.

Şirketin ödediği bu fiyatlama ile ARM, Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olurken bu şirketi kuran Softbank'ın da hisselerden bir pay alması bekleniyor.

Resmi kurumların da işlemi onaylaması ile birlikte 18 ay içerisinde satın almanın tamamlanması bekleniyor.