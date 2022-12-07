Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Maç Kadrosu

Antalya kampında yoğun tempoda hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor , 2. hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. İlk sınavını Championship ekiplerinden Hull City karşısında veren Fırtına, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Trabzonspor-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta?
Antalya'da oynanacak Trabzonspor-Crystal Palace hazırlık maçı bu akşam oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Trabzonspor - Crystal Palace maçı hangi kanalda CANLI?
Trabzonspor-Crystal Palace maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Trabzonspor - Crystal Palace maçı - CANLI İZLE
Trabzonspor'un muhtemel 11’i
Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Hüseyin, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Umut Bozok