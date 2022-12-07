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Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Maç Kadrosu

2022 Dünya Kupası maçları sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kalmıştı. Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Trabzonspor - Crystal Palace maçı hangi kanalda?

Antalya kampında yoğun tempoda hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor , 2. hazırlık maçında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. İlk sınavını Championship ekiplerinden Hull City karşısında veren Fırtına, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Trabzonspor-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta?

Antalya'da oynanacak Trabzonspor-Crystal Palace hazırlık maçı bu akşam oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Crystal Palace maçı hangi kanalda CANLI?

Trabzonspor-Crystal Palace maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Trabzonspor - Crystal Palace maçı - CANLI İZLE

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