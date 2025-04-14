İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Yasin Çetin, aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları bölümü yüksek lisans programını bölüm birincisi olarak bitirdi. Sanat Bilimi programında doktora, Türk Geleneksel Tiyatrosu üzerine ise yüksek lisans tezini tamamladı. 16 Avrupa Başkentinin kültür-sanat politikaları ve etkinlikleri üzerine doktora tezini hazırladı.

Osmanlıca birçok tiyatro metnini, günümüz Türkçesine çevirerek literatüre kazandırdı. Çeşitli tiyatrolarca sahnelenmiş onlarca oyunda yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları repertuvar kurulu üyeliği, daire başkanlığı danışmanlığı ile tiyatro akademilerinde kuruculuk, koordinatörlük, genel sanat yönetmenliği görevlerinde bulundu.