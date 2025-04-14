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Yasin Çetin Kimdir? İşte Doç.Dr Yasin Çetin'in hayatı ve kariyeri

Yasin Çetin Kimdir? İşte Doç.Dr Yasin Çetin'in hayatı ve kariyeri

09:0814/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Doç.Dr Yasin Çetin
Doç.Dr Yasin Çetin

Yasin Çetin, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları bölümü yüksek lisans programını bölüm birincisi olarak bitirdi. Osmanlıca birçok tiyatro metnini, günümüz Türkçesine çevirerek literatüre kazandırdı. 2019 Mart seçimleri sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda önce Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ardından Kültür Sanat Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. İşte Yasin Çetin hayatı ve kariyeri.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Yasin Çetin, aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları bölümü yüksek lisans programını bölüm birincisi olarak bitirdi. Sanat Bilimi programında doktora, Türk Geleneksel Tiyatrosu üzerine ise yüksek lisans tezini tamamladı. 16 Avrupa Başkentinin kültür-sanat politikaları ve etkinlikleri üzerine doktora tezini hazırladı.

Osmanlıca birçok tiyatro metnini, günümüz Türkçesine çevirerek literatüre kazandırdı. Çeşitli tiyatrolarca sahnelenmiş onlarca oyunda yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları repertuvar kurulu üyeliği, daire başkanlığı danışmanlığı ile tiyatro akademilerinde kuruculuk, koordinatörlük, genel sanat yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Akademik olarak Kocaeli Üniversitesi ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dersler verdi. 2019 Mart seçimleri sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda önce Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ardından bu göreviyle birlikte Kültür Sanat Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Bu görevlerinin ardından 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle Başkan Danışmanlığı görevine getirilmiştir. İyi derece İngilizce, orta derece Arapça bilen Yasin Çetin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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