Asgari ücret zammı geçtiğimiz akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Zamlı asgari ücretin belli olmasının ardından milyonlarca asgari ücretli "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 2024 zamlı asgari ücret ilk ne zaman yatacak? İşte merak edilip araştırılan tarih...
Yeni asgari ücrete göre zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Ocak ayı maaşı Şubat başında verileceği için ilk zamlı maaşlar Şubat ayı başında verilecek. Ancak bununla birlikte çalışacağı ayın maaşını önden alanlar merak Ocak ayı başında zamlı maaşlarını alabilecekler.
2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
TÜİK tarafından 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyonu açıklanacak. 2023 yılının ikinci yarısında Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonunun belli olmasıyla emeklilerin alacağı zam oranı kesinlik kazanacak.
Emekli maaş ödemeleri hafta içi hesaplara aktarılıyor. Bazı emeklilerin maaşları yeni ayın ilk günü ödenirken 4A SSK Emekli maaşları 17-26sı arası yatırılıyor.
4B Bağkur emekli maaşları ise 25’i ile 28’i arasında yatırılıyor. Emeklilerin alacağı kesin zam oranı Ocak ayının ilk haftası belli olacak. Dolayısıyla zamlı maaşların Ocak ayında yatırılması bekleniyor.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği asgari ücret görüşmesi sona erdi. TÜRK İŞ Başkanı Ergun Atalay "Uzlaşı yok. Bakanlık teklifini açıklayacak biz de açıklayacağız." dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücret görüşmelerinin ardından "Net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız" dedi.