Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı kapsamında; memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı yaklaşık 2.4 milyon kişi zam farkı ile beraber yeni maaşlarını alacak. SSK emekli maaşları için ödemeler tamamlanırken, Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşların ödeneceği tarih merak ediliyor.

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

Buna göre;

REKLAM

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin lira oldu

REKLAM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95, yıllık ise 78,6 olarak gerçekleşti.

Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükseldi.