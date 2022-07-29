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Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak?

Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 2,5 milyon kişinin temmuz ayı zam farkları için bekleyişte... Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı ödenecek. Peki, Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Emekli Temmuz zam farkları ödeme tarihi: SGK, Bağkur emeklisi maaşları hesaplara ne zaman yatacak?
Temmuz emekli maaş zammı

Emekli Sandığı kapsamında; memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı yaklaşık 2.4 milyon kişi zam farkı ile beraber yeni maaşlarını alacak. SSK emekli maaşları için ödemeler tamamlanırken, Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşların ödeneceği tarih merak ediliyor.

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95, yıllık ise 78,6 olarak gerçekleşti.

Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükseldi.

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