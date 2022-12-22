2023 asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler! İşsizlik maaşı, engelli, yaşlı aylıkları, borçlanma ödemeleri ne kadar oldu?

2023 asgari ücret net rakamı belli oldu. Asgari ücret zammı birçok alanda da maaş ve ödemeleri değiştirecek.Asgari ücrete yapılacak zam ile staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi gibi kalemlerde artış olacak. Asgari ücretin genel düzeyinin artmasıyla beraber birçok ödemede, borçlanmada, sosyal yardımda artış olacak.

2023 ASGARİ ÜCRETLE BİLİKTE DEĞİŞEN ÖDEMELER NELER?

GSS

65 aylığı

Stajyer maaşı

Askerlik ve doğum borçlanması

Askerlik ve doğum borçlanması

İşsizlik maaşı

Asgari ücret kıdem tazminatı

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En yüksek kıdem tazminatı tutarı

Rapor ücreti ayakta

Rapor ücreti yatarak

Engelli aylığı yüzde 40-yüzde 69 oranında engelli

Engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri oranda engelli

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.

Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakamda anlaşamadılar. Biz tüm tarafların teklifleri ve kararlarını saygı ile karşılıyoruz. İki taraf da kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bizim için en önemlisi ülkemiz için en doğru, en sürdürülebilir rakamın ortaya çıkmasıdır. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşılabilmesi için samimi bir çalışma yürüttük. Türk-İş'in de aramızda olmasını isterdik. Taraflardan biri katılmadığı için asgari ücreti ortada bırakamazdık. Taraflar uzlaşmaya varamadığı için daha önce de birçok asgari ücret müzakeresi vardır. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ülkemizin ekonomik ve sosyal görüntüsü ile de uyumludur.

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Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kadar pek çok konuyu çözüme kavuşturduk.

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Akrebin kıskacında yoğryulan, gelişen Türkiye'nin imkanlarını her bir insanımıza vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır.

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yaparak 4253 TL yapmıştık. Bununla kalmadık, asgari ücretten alınan vergileri kaldırmıştık. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi yeni bir düzenleme ile asgari ücreti 5500 liraya çıkarmaya yöneltmişti.Bunları yaparken unutmayalım, bu devletin küfesi var.

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ÖZGÜN 2023 asgari ücrette net rakam belli oldu!

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