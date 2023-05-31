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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 2023 yılında hangi ayda idrak edilecek merak ediliyor. Genellikle hafta sonu ile birleşen ve bu nedenle en uzun remi tatillerden olan Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak sorusu da bu nedenle araştırmalar arasında yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? 2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

13:15 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kurban bayramı tatili

Kurban bayramı tatili

Kurban Bayramı tatil tarihleri gündeme geldi. Ramazan Bayramı geride kalırken merak edilen konulardan biri de bayram tatilleri oldu. Kurban ve Ramazan olmak üzere yılda iki kez coşku içinde beklenen bayramların ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün



#kurban bayramı
#kurban bayramı tarihi
#bayram tatili
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