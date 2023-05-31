Kurban Bayramı tatil tarihleri gündeme geldi. Ramazan Bayramı geride kalırken merak edilen konulardan biri de bayram tatilleri oldu. Kurban ve Ramazan olmak üzere yılda iki kez coşku içinde beklenen bayramların ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...