2025 KPSS SINAV TAKVİMİ: KPSS lisans ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Memur adaylarının gözü KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihlerinde. ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile birlikte Lisans düzeyinde KPSS başvurularının haziran sonu ile temmuz başı arasında alınacağı netleşti. Adaylar şimdiden sınav hazırlıklarına hız verirken, başvuru ve sınav günleri merak ediliyor. İşte 2025 KPSS’ye dair güncel takvim...