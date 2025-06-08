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2025 KPSS SINAV TAKVİMİ: KPSS lisans ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 KPSS SINAV TAKVİMİ: KPSS lisans ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

10:228/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 KPSS başvuru takvimi, memuriyet hedefleyen adayların yakın takibinde. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda KPSS Lisans başvuruları haziran-temmuz döneminde alınacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar, başvuru tarihlerinin yanı sıra sınav tarihini de araştırıyor. Peki, 2025 KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

Memur adaylarının gözü KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihlerinde. ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile birlikte Lisans düzeyinde KPSS başvurularının haziran sonu ile temmuz başı arasında alınacağı netleşti. Adaylar şimdiden sınav hazırlıklarına hız verirken, başvuru ve sınav günleri merak ediliyor. İşte 2025 KPSS’ye dair güncel takvim...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS OTURUM TARİHLERİ 2025

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

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