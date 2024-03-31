Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Adalar Belediyesini hangi parti kazandı ve Adalar Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 13.682 seçmen sayısının olduğu Adalar 2024 yerel seçim sonuçları , Adalar belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Adalar yerel seçim sonuçları haberi.

ADALAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Adalar seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Adalar belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Uğur Sina Şen AK Parti

Ali Ercan Akpolat CHP

Ayşe Gülnur Şakir İYİ Parti

Mehmet Galip Ataş DEM

Yaşar Ergin Fettahoğlu SP

Uğur Sina Şen kimdir?

Uğur Sina Şen, 1966 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi.

Şen, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi jeofizik mühendisliği alanında, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi deniz jeofiziği alanında tamamladı. Şen, 16 Nisan 2018 AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ocak 2019 itibarıyla İlçe Başkanı olarak atanan Şen, AK Parti Adalar 7. Olağan kongresi ile İlçe Başkanı olarak seçildi. Şen, evli ve iki çocuk babası.

Ali Ercan Akpolat kimdir?

Ali Ercan Akpolat, 1969'da Büyükada'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Adalar'da tamamlayan Akpolat, 18 yaşında SHP ile adım attığı siyaset hayatına CHP bünyesinde devam etti.

Adalar CHP İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yapan Akpolat, yeniden CHP'nin Adalar İlçe Başkanı oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Akpolat'ın usta balıkadam lisansı da bulunuyor.

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

ADALAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Adalar seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Erdem Gül %44,1 oy oranı ile Adalar belediye başkanı seçilmişti.

ADALAR’DA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Adalar’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %44,1

AK Parti %30,7

DSP %24,4