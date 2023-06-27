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Adıyaman Arefe Orucu İftar Vakti - Adıyaman Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Adıyaman akşam ezanı ve iftar vakti, Adıyaman ezan ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutan Müslümanlar için Türkiye'deki illerin akşam ezan saati ve iftar vaktini haberimizde paylaştık. 2023 kurban bayramı arefe günü Adıyaman imsak vakti, akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit Adıyaman namaz vakitleri şöyle:

09:25 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Adıyaman namaz vakitleri

Adıyaman namaz vakitleri

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı günü idrak edilecek. Türkiye’nin dört bir yanında imsak, sabah ve akşam ezanı vakitleri merak ediliyor. Arefe günü oruç tutacaklar ise namaz vakitlerini öğrenmek istiyor.
vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Adıyaman imsak, sabah ezanı ve namaz vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman iftar vakti saat kaçta?

27 Haziran Salı Adıyaman'da imsak vakti saat 3:13’te girdi. Adıyaman akşam ezanı vakti ise 20:00. Adıyaman imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe gününü önemi ve fazileti nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Allâhü Teâlâ nezdinde Arefe gününden daha faziletli hiçbir gün yoktur. Arefe gününde, Allâhü Teâlâ, rahmeti ile dünya semâsına tecellî eder, gökteki meleklere karşı, yer halkı ile iftihar edip şöyle buyurur: ‘Kullarıma bakınız. Azâbımı görmedikleri hâlde uzak yoldan, terli ve toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir vaziyette, rahmetimi ümit ederek bana geldiler. Kullarımın Cehennem azâbından kurtulup bağışlanmaları, en çok Arefe gününde olur.”

“Şeytan, Arefe gününden başka hiçbir günde daha zelîl, daha hakîr, daha küçük ve daha öfkeli görülmemiştir. Bunun sebebi, Arefe gününde Allâh’ın rahmetinin inmesi ve Allâh’ın, günahları bağışlamasıdır. Bir de Bedir Muhârebesi’nde böyle görülmüştür. Çünkü Şeytan o zaman, Cebrâîl aleyhisselâm’ı, (düşmana karşı) melekleri saf yaparken görmüştü.”

“Kim ki Arefe gününde Allah’tan, dünya ve âhirete ait bir ihtiyacını isterse, Hazret-i Allah, onu verir.”

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), Arefe günü akşamı, ümmeti için dua ettiler. Allâhü Teâlâ, duasını kabul edip, “Zulmederek başkasının hakkını alanlar hariç bütün ümmetin affedildi. Muhakkak ben, mazlûmun hakkını zâlimden alırım.” buyurdu.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Yâ Rabbi! Dilersen mazluma Cennet’ini verir, zalimi de mağfiret edersin” diye ilticâ ettiler. Arefe akşamı buna cevap verilmedi. Sabah olunca Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), duasını Müzdelife’de tekrar ettiler. Orada, “İstediğin verildi” buyuruldu.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tebessüm buyurdular. Onun tebessüm ettiğini gören Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer (r. anhümâ) sebebini suâl ettiler. Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem:

“Allâh’ın düşmanı İblis, duamın kabul edildiğini ve ümmetimin mağfiret olunduğunu öğrenince gayet perişan bir vaziyette yerden toprak alıp başına saçıyordu. Onu böyle görünce, tebessüm ettim.” buyurdular.

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#Adıyaman akşam namazı vakti
3 saat önce
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