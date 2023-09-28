Yerel seçimlerde oy hakkınızı kullanabilmek için adres değişikliğinizin güncel olması esastır. Bu süreci doğru ve zamanında tamamlamak, demokratik hakkınızı sorunsuz bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Ülkemizde 31 Mart 2024 günü yapılacak yerel seçimler öncesinde adres değişikliği yapmak için son tarih duyuruldu.

Neden Adres Değişikliği Yapmalıyız?

Yerel seçimler, yaşadığınız bölgeyi doğrudan etkiler.

Oy kullanabileceğiniz yer, kayıtlı olduğunuz adrese bağlıdır.

Yeni taşındıysanız, oy hakkınızı kullanabilmek için adresinizi güncellemeniz gerekir.

Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Nüfus müdürlüklerine şahsen başvuru yaparak.

E-Devlet üzerinden online olarak.

Adres değişikliği formunu doldurarak ilgili birime ileterek.

E-Devlet Üzerinden İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapabilmek için sisteme T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra “Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” ekranına gidilir.

“Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” sayfasına girilir. Sayfada “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” ile “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım” seçenekleri çıkar.

İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için “adres bul” tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir.

Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir.

SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir

Yerel Seçimler İçin Adres Değişikliğinin Son Tarihi Nedir?

Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor. Seçimlerden önceki belirlenen tarihe kadar adres değişikliğinizi yapmalısınız.

Yerel seçim öncesi adres değişikliği için son tarih 3 Ekim 2023 olarak belirlendi.

Deprem Bölgesindekiler İçin Adres Değişikliği Nasıl Yapılacak?

YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.

Adres Değişikliği Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Değişiklik sonrası aldığınız belgeleri saklayın.

Yerel seçimlerde oy kullanacağınız yeri öğrenmek için seçmen sorgulama yapabilirsiniz.

Adres değişikliği yaptıktan sonra seçim günü eski adresinizde oy kullanamazsınız.

Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Yerel Seçimler 31 Mart 2024 günü yapılacak.







