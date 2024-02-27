"Aile Destek Şubat ayı zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemeleri ayın kaçında yatıyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihte hesaplara yatırılan ödemeler eğitim, sağlık, barınma gibi farklı alanları kapsıyor. En son geçen ay 19 Şubat tarihinde yatırılan aile destek ödemeleriyle beraber toplamda 68,3 milyar TL destek sağlandı. Peki, Aile Destek Şubat ayı zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemeleri ayın kaçında yatıyor? İllere göre ödeme takvimi...

AİLE DESTEK YARDIMI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 19 Şubat'ta yatırılmaya başlandığını açıklamıştı. Mart ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak 19 Mart tarihinde ödemelerin yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2024 AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

2024 Şubat aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.





Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.





4 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında Türkiye Aile Destek Programı ödemeleriyle ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurmuştu. “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.