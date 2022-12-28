Alanyaspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Alanyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşacak. Ev sahibi, 3 maçtır galibiyete hasret. Konuk takımın 5 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor karşısında sona erdi. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Alanyaspor - Kayserispor maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Kayserispor maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.