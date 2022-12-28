Alanyaspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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