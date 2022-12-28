Özgün Alanyaspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11ler
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Alanyaspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor- Kayserispor CANLI: Alanyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, ilk 11 kadrosu belli oldu mu?
Alanyaspor Kayserispor

Alanyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşacak. Ev sahibi, 3 maçtır galibiyete hasret. Konuk takımın 5 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor karşısında sona erdi. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Alanyaspor - Kayserispor maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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