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Borsa İstanbul'da altına dayalı sertifika ihraç ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlara yeni bir tasarruf aracı sunmaya başlayacağını ifade etti. Bakan Nebati, Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edeceğini duyurdu. Peki Borsa İstanbul'dan altına dayalı sertifika nasıl alınır? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altına dayalı sertifika nasıl nereden alınır?
Altına dayalı sertifika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edeceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı Twitter'dan altına dayalı sertifika açıkması yaptı. Bakan Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlara yeni bir tasarruf aracı sunmaya başlayacağını ifade etti. Yeni sistemle Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek.

Altına dayalı sertifika nasıl alınır?

Darphane Sertifikası'na yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek. Bakan Nebati, "Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazine'nin altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak" dedi.

Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti: "Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası’nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak. Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların tüm vatandaşlarımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz"

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