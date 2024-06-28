LGS sınav sonuçları açıklandı ve Fen Liseleri tercih dönemi başladı. Öğrenciler, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere il il Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek için araştırmalarına başladı.Taban puanlar en düşük puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor. MEB tarafından açıklanan 2024 LGS Fen Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları ve kontenjanları, tercih sürecinde önemli bir referans noktası olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin geleceğine yön verecek bu tercih sürecinde doğru bilgiye sahip olmak büyük önem taşıyor. Peki, Fen Lisesi taban puanları açıklandı mı? İşte 2024 LGS Fen Lisesi taban puanları başarı sıralamaları, boş kontenjanları ve yüzdelik dilimleri...