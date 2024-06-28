Anadolu lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılıyor. Sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarına ulaşan adaylar tercih edebilecekleri okulları gündeminde aldı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve diğer liselerin taban puanları yıllara göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2024 MEB LGS il il Anadolu Lisesi puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri ve boş kontenjan bilgisi
Anadolu Lisesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2024
LGS 2024 Anadolu lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimler adayların erişimine henüz açılmadı. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.
Bu nedenle adaylar geçtiğimiz yıl e-Okul üzerinden yayımlanan LGS 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek. Adaylar tercih edecekleri liseleri il/ilçe ve okul türü seçimleri yaptıktan sonra görüntüleyebilecek.
2023 ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI
2023 yılında LGS taban puanları e-Okul VBS üzerinden adayların erişimine açılmıştı. 2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
LGS tercih kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ortaöğretim kurumları tercih ve yerleştirme takvimi kılavuzda yer aldı. Adaylar kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.