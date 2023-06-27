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Artvin Arefe Orucu İftar Vakti - Artvin Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

2023 Kurban Bayramının idrak etmeye hazırlandığımız şu günlerde İzmir imsak, sabah ve akşam ezanı vakitleri araştırılıyor. Bu sene arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Arefe günü orucunun sevabından istifade etmek isteyenler bu kutlu günde oruç tutmakta. İmsak, iftar vakti, sabah ve akşam ezan saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Artvin iftara saati, akşam ezanı ve namaz vakitleri.

10:25 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Artvin sabah ezanı ve sabah namazı saati kaç?

Artvin sabah ezanı ve sabah namazı saati kaç?

Diyanete verilerine göre Artvin akşam ezanı ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir.
takvimine göre, arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. 2023 kurban bayramı arefe günü Artvin imsak vakti, akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit Artvin namaz vakitleri şöyle:

Artvin imsak vakti saat kaçta?

Artvin iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Artvin imsak vakti - Artvin iftar vakti - Artvin sabah ve akşam ezanı vakitleri merak ediliyor. 27 Haziran Salı Artvin'de imsak vakti saat 2:34’te giriyor. Artvin akşam ezanı vakti ise 19:57. Artvin imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe günü nedir?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).


Teşrik tekbirini unuttum ne yapmalıyım? İşte Teşrik tekbiri vakti
Teşrik tekbirini unuttum ne yapmalıyım? İşte Teşrik tekbiri vakti

Milyarlarca Müslüman, arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek olan teşrik tekbirlerini getiriyor. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap. Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Peki teşrik tekbiri getirmeyi unutursak tekbiri kaza etmek gerekir mi? teşrik tekbiri getirmeyi unuttum ne yapmalıyım? Teşrik tekbir nedir, nasıl getirilir?

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2 saat önce
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Düzce Bayram Namazı Saati 2023 - Düzce Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınıyor?