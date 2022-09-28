Özgün Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğandan "Ciddi şekilde yükselteceğiz" açıklaması
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Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ciddi şekilde yükselteceğiz" açıklaması

Geçtiğimiz Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilen asgari ücret zammı hakkında tahminler de yapılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni asgari ücret ile ilgili "asgari ücret 7 bin TL mi olacak, asgari ücret 8 bin TL mi olacak? şeklinde sorular gelmeye başladı. Peki 2023 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret haberleri- Aralıkta asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, yüzde kaç zam olacak? Erdoğandan 2023 yeni asgari ücret açıklaması
Asgari ücret zammı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı, yeni yıla 3 ay kala gündemde yer almaya başladı. Asgari ücret geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 30 oranında zamlanarak 5 bin 500 TL'ye yükselmişti. Yeni asgari ücret zammına ilişkin ilk tahminler gelmeye başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konu hakkında "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

"ARALIK AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de yeni asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar geldi. Aralık ayı hakkında konuşan Bakan Bilgin; "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz ara zammının ardından 5500 TL'ye yükselen asgari ücrete yüzde 10 ila 20 arasında zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 7 bin - 7 bin 500 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET 7 BİN 500 TL OLACAK MI?

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması bekleniyor.

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