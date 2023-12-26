Asgari ücret zammında gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 11 Aralık tarihinden itibaren görüşülmeye başlanan asgari ücret zammında henüz net bir rakam konuşulmasa da Komisyon'un bu hafta tekrar toplanması ve bu kez net bir rakamın açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

3.toplantı uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekerken ilk iki toplantıda dile getirilmeyen rakam ilk kez somut olarak masaya gelecek. Burada işverenin aklındaki rakamı paylaşacağı belirtiliyor.

TÜRK LİRASI (243)

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

İşçi ve işveren tarafı görüşmelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararın devam eden pazarlıkların ardından açıklanması öngörülüyor. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamada ise yeni asgari ücretin Cuma gününe kadar açıklanacağı belirtildi.

2024 Asgari ücrette zam senaryoları

Enflasyon için rakamlar artık çok net! Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 37,76 olarak hesaplanıyor. Burada bazı senaryolar bulunuyor. Buna göre asgari ücret 2024 rakamının yüzde 40 artış ile 15.962 TL’ye işverene maliyetinin ise 22.066 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Yüzde 45 artış ile 16.533 TL ve işverene maliyeti 22.854 TL, yüzde 50 artış ile 17.103 TL ve işverene maliyetinin 23.642 TL olması ihtimalleri söz konusu.

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI İÇİN YENİ ÖNERİ

Asgari ücreti belirleme sürecinde şirketlerin karlılık paylarının değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Ata Özkaya, “Enflasyon muhasebesi yapılmadığı için firmaların karlılık oranları tam olarak ortaya çıkmadığından dolayı pazarlık gücü ancak, beklenen enflasyon ya da TÜRK-İŞ’in açlık sınırı gibi seviyelerde oluşturuğunu görüyoruz. Şirketlerin karlılık paylarının baz alınması gerektiğini düşünüyorum. ABD’de geçtiğimiz ay sendikaların pazarlıklarında şirket karlılıkları masaya getirildi ve iş gücü ücret artışı yüzde 25-30 arasında alınabildi. Yoksa özellikle otomotiv firmaları bu artışı vermeyecekti. Asgari ücretin ülkemizde genele yayılmış olması, asgari ücretin yüzde 5-10 üzerinde çalışan nüfusun daha geniş bir dağılıma yayılıyor olması iş gücünde büyük yapısal sorunlara götürecek” ifadelerini kullandı.







