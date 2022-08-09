Aşure Süslemek İçin Pratik Fikirler, Aşure Süslemek için Kullanılabilecek Meyve ve Kuruyemişler

Aşure gününün gelmesi ile birçok evde aşureler kaynamaya başladı. Aşure tatlısı yapmadan önce aşure tarifi, aşure süsleme teknikleri merak kazandı. İşte sizler için ne fis tam ölçüsü aşure tarifi ve aşure süsleme fikirleri...

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure Tarifi Malzemeler:

500 gr aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su buğdayı haşlamak için

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4 lt sıcak su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

Çeyrek çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu

Üzeri İçin;

25 g fındık

25 g kuş üzümü

100 g ceviz

1 adet nar

Tarçın

AŞURE TARİFİ

Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve fasulyeyi, ayrı ayrı haşlayın.

Buğdayı yıkayıp, tencereye alın. Üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatın.

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Çıkan sarı suyunu, süzün. Aynı işlemi bir kez daha yaparak, suyunu süzün.

Daha sonra üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyin. 50 dakika kadar buğdayı kaynatın.

Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyerek, 15 dakika kadar kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyunu da ekleyin.15 dakika daha kaynatın.

Arada gerektikçe, sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Tek tek, cam kaselere bölüştürün.

Aşureleriniz ılınınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

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Aşure Tarifi Püf Noktası:

Buğday, nohut ve kuru fasulyeleri bir gece önceden, suda bekletin.

Şeker miktarını damak tadına göre arttırıp, azaltabilirsiniz.

Gül suyu sevenler bir kahve fincanı katabilir, çok yakışıyor.

Üzerinin süslemesi için, aşurelerin ılınmasını bekleyin.

Aşure pişirirken, ara ara karıştırmak gerekir.

AŞURE NASIL SÜSLENİR?

Aşure süslemek için genel olarak ceviz, fındık, kuş üzümü, hindistan cevizi, tarçın ve meyve kullanılır.

Ancak meyveler her mevsimde aynı olmadığından mevsime uygun meyve seçiminde bulunulabilir.

Her ne kadar aşure süslemek için en yaygın olan meyve nar olsa da yazın nar bulmak zor olabilir.

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Bunun yerine yazın bulunan çilek, ahududu, böğürtlen gibi kırmızı meyveler aşure süslemek için oldukça ideal olabilir.

Aşure süslemek için en uygun olan malzemelerden birisi ise yaş veya kuru incirdir. Özellikle kuru incir mevsime bağlı olmaksızın her zaman bulunabilen bir kuruyemiştir.