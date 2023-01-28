Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ara sınav, final sınavları ve bütünleme sınavının tarihi Üniversite'nin resmi adresinden paylaşılan takvimle duyuruldu.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı üç farklı oturum şeklinde yapılacak. Üniversiteden yapılan açıklamada birinci oturumun 11 Şubat saat 09.30’da, ikinci oturumun 11 Şubat saat 14.00’da üçüncü ve son oturumun ise 12 Şubat 09.30’da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere toplam 20 soru sorulur. Bu soruların yanıtlanması için adaylara verilen süre ise 30 dakikadır.

BAHAR YARIYILI SINAV VE KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

Atatürk Üniversitesi bahar yarıyılı sınav ve kayıt takvimini açıkladı. Buna göre ders kayıtları 13-17 Şubat, mazeretli kayıtlar ise 20-24 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan, yarıyıl sonu sınavları 21-21 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.







