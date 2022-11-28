ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları, söz konusu sınavla beraber öğrencilerin gündemine geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günleri gerçekleşti. Peki 2022-2023 ATA AÖF vize (ara sınav) sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ATA AÖF sonuç tarihi.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (30 Kasım 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz'' ifadeleri yer aldı.

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ATA AÖF 1. dönem final sınavları ne zaman?

Dönem sonu (final) sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

Vize (ara sınav) nedir?

Öğrencilerin başarılarını ölçmek için üniversitelerde yapılan sınavlara denir. Ayrıca vizeler final sınavından önce yapılır ve ortalamaya etkisi genelde finalden daha az olmaktadır. Sınav tarihleri fakülte dekanlığınca sınavdan en az 2 hafta önce açıklanır ve tarihler açıklandıktan sonra ileri bir tarihe ertelemek yönetmelikle yasaklanmıştır.

Final nedir?

Üniversitelerde vizelerin ardından dönem sonunda yapılan sınava ise final adı verilir. Öğrencinin ders notunun belirlenmesinde, genelde vizelere oranlara daha yüksek bir ağırlığa sahiptir.

Vize ve final ortalaması nasıl hesaplanır?

Her bir vize ve final puanı, ortalamadaki ağırlığını gösteren oran ile çarpılır ve çarpımların sonucu toplanır. Bu toplamın 100'e bölünmesiyle de dersin ortalaması elde edilir. Üniversitenin kullandığı not sistemine göre bu puan, harf notuna dönüştürülür ve öğrencinin transkriptine işlenir.

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Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) nedir?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

ATA AÖF ders notu hesaplama

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

ATA AÖF harf notu ağırlık kat sayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

Erzurum Üniversitesi ATA AÖF ders geçme notu hesaplanırken, alınan puanlar bir harf üzerinden isimlendirilir. Hesaplama yapılırken, sistem üzerinden vize/final ve bütünleme ile hesapladığı bir dersten alınan puanlara göre şu harfleri verir;

30-35 arası alanlara CC,

36-45 arasında alanlara CB,

45-65 arasında alanlara BB

75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir.

Bu hesaplama ve tanımlama sonunda sistemde FF olarak görülen dersler tekrar alınan ve 30'un altında puan alınan derslerdir. Aday o dersi tekrar almak zorunda kalır.

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ATA AÖF'de bir dersten geçmek için, o dersin sınavlarında aldığınız başarı ortalaması ile aldığınız harf dikkate alınır.

Bu sebeple eğer 35 aldıysanız CC ile geçmeniz garanti değildir. Eğer sınav sistemi CC harfi için 55-65 arası olanları tanımlarsa o aralıkta kalan notu almanız zorunludur. Aksi durumda o dersten kalırsınız. Yani her sınavda CC'nin karşılığı mutlaka 30'un üstü olacak ve mutlaka geçilecek anlamı taşımamalı.

ÖZGÜN Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar