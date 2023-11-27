ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı için adaylr bekleyişe geçti. Güz dönemi vize sınavları 25-26 kasım tarihlerinde üç oturum halinde uygulandı. ATA AÖF vize sonuçları öncesinde gözler cevap anaharında! Peki, 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları ve cevap anaharı ne zaman açıklanacak?