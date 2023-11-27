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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ara sınav cevap anahtarı 2023

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları bu hafta sonu (25-26 Kasım 2023) gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanır? ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

12:41 - 27/11/2023 lundi
Yeni Şafak
ATA AÖF

ATA AÖF

ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı için adaylr bekleyişe geçti. Güz dönemi vize sınavları 25-26 kasım tarihlerinde üç oturum halinde uygulandı. ATA AÖF vize sonuçları öncesinde gözler cevap anaharında! Peki, 2023 ATA AÖF vize sınav sonuçları ve cevap anaharı ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Kasım ayı sonunda uygulanacak sınavların sonuç tarihi henüz duyurulmadı ancak geçtiğimiz dönem sonuçlar 9 Aralık'ta ilan edilmişti.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde 27-28 Kasım tarihinde yayımlanması bekleniyor.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ 2023-2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024



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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ara sınav cevap anahtarı 2023