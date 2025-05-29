Aydın Didim kurban kesim ve satış yerleri açıklandı: 2025 Kurban Bayramı, kurbanlık kesim noktaları

Buna göre Didim'de vatandaşlar, bu yıl kurbanlarını Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi, 75. Sanayi Sitesi ve Kümeevler bölgelerinde, Akbük Mahallesi 5006 Sokak'ta, Akköy Balat Yolu Bölmesi'nde, Hisar Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı, Abalı Kavşağı, Çobankuyu Caddesi, 2238 Sokak üzerinde, Çamlık Mahallesi 501 Sokak'ta kesebilecek. Bu alanlar, vatandaşların ulaşım ve temizlik açısından en sağlıklı şekilde yararlanabileceği noktalar olarak seçilirken, belirlenen kesim alanlarının hazır hale gelmesi için Didim Belediyesi ekipleri de sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerinin hazırlıklarını bayram öncesinde tamamlayacağı öğrenilirken, Didim Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla da kurban kesim ve satış noktalarını paylaştı.