Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin de idari izin kapsamına alınmasının ardından bayramdan sonra bankaların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, bankalarda bayramda açık mı? İşte, 31 Mart - 4 Nisan 2025 haftası bankaların çalışma durumu...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Bankalar da bayram tatili boyunca kapalı olacak.

BANKALAR KAÇ GÜN TATİL?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili devlet memurlarını kapsıyor.

İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

Türkiye’de bankalar, genellikle resmi tatillerde kapalı olur, fakat idari izin günlerinde çalışma durumları Borsa İstanbul’un işleyişine bağlı.

Geçmiş uygulamalara bakıldığında, bankalar idari izin günlerinde genelde açık kalmaktadır çünkü 2-3-4 Nisan günleri resmi tatil değildir.

BANKALAR BAYRAMDAN SONRA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul’un işleyişine bağlı olarak çalışan bankalar resmi tatil süresince kapalı olacak. Geçtiğimiz yıllarda da bankalar idari izin günlerinde genelde normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam etti. Bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günü olan 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kapalı olan bankaların 2 Nisan'dan itibaren açılması bekleniyor.

Ancak banka özelinde farklı bir karar alınma ihtimaline karşında gitmeden önce hizmet alınacak şubeyi arayarak bilgi alınabilir.







