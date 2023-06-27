Bayram namazı saati, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazının ardından kurban ibadetleri yerine getiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi 2023 Kurban Bayramı için de bayram namazı vakitleri ni açıkladı. 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı, namazı İstanbul'da 06.10’da, Ankara'da 05.57'de İzmir'de ise 06.24'te kılınacak. İşte diyanet il il bayram namazı saatleri...

Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? İl il Kurban Bayram namaz saatleri

28 Haziran sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı vakitleri şöyle;

Adana 05.54, Adıyaman 05.41, Afyonkarahisar 06.09, Ağrı 05.17, Aksaray 05.56, Amasya 05.43, Ankara 05.57, Antalya 06.13, Ardahan 05.14, Artvin 05.18, Aydın 06.22, Balıkesir 06.18, Bartın 05.55, Batman 05.29, Bayburt 05.27, Bilecik 06.08, Bingöl 05.29, Bitlis 05.24, Bolu 06.00, Burdur 06.13, Bursa 06.12, Çanakkale 06.22, Çankırı 05.52, Çorum 05.47, Denizli 06.18, Diyarbakır 05.33, Düzce 06.01, Edirne 06.18, Elazığ 05.35, Erzincan 05.31, Erzurum 05.23, Eskişehir 06.07, Gaziantep 05.46, Giresun 05.32, Gümüşhane 05.29, Hakkari 05.19, Hatay 05.53, Iğdır 05.12, Isparta 06.12, İstanbul 06.10, İzmir 06.24, Kahramanmaraş 05.47, Karabük 05.55, Karaman 06.02, Kars 05.14, Kastamonu 05.49, Kayseri 05.50, Kilis 05.48, Kırıkkale 05.55, Kırklareli 06.15, Kırşehir 05.54, Kocaeli 06.07, Konya 06.04, Kütahya 06.10, Malatya 05.39, Manisa 06.22, Mardin 05.32, Mersin 05.58, Muğla 06.22, Muş 05.26, Nevşehir 05.53, Niğde 05.55, Ordu 05.34, Osmaniye 05.51, Rize 05.24, Sakarya 06.05, Samsun 05.40, Siirt 05.26, Sinop 05.42, Sivas 05.41, Şanlıurfa 05.40, Şırnak 05.25, Tekirdağ 06.16, Tokat 05.41, Trabzon 05.27, Tunceli 05.32, Uşak 06.14, Van 05.19, Yalova 06.09, Yozgat 05.50, Zonguldak 05.57.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden “Sübhâneke” duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır.

Üçüncü kere “Allâhü ekber” diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa “sübhanellâhi’l-azîm” diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, “Fatiha” ve “zamm-ı sûre”yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Peşinden aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa “sübhânellahi’l-azîm” diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde “Allâhü ekber” diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. “Tahiyyât”, “Salli” “Bârik”, “Rabbenâ âtinâ” ve “Rabbena’ğfirlî” duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara “zevâid tekbirleri” denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye “Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

“Teşrik tekbirleri”; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd” cümlelerinden oluşur.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ne zaman biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurban kestikten sonra namaza kılınmak gerekir mi?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.







