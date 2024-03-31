BAYRAMPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- İlknur Kovaç Bayraktar AK Parti
- Hasan Mutlu CHP
- Vahit Çelik İYİ Parti
- İsmail Acar SP
- Adem Kocabaş DSP
Yasin Kartoğlu kimdir?
Yasin Kartoğlu, 1977 yılında Malatya'da doğdu.
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 4 Ekim 2017'de Belediye Meclisi'nce Başakşehir Belediye Başkanlığına getirilen Kartoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi. Kartoğlu, evli ve iki çocuk babası.
Mesut Öksüz kimdir?
Mesut Öksüz, 1968'de İstanbul'da doğdu.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun olan Öksüz, 2019'dan bu yana İTO, TOBB, DEİK gibi kuruluşlarda meclis üyesi, yönetim kurulu üyesi ve üye olarak görev yaptı. Öksüz, evli ve 2 çocuk babası.
YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN
Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Bayrampaşa seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Atila Aydıner %49,3 oy oranı ile Bayrampaşa belediye başkanı seçilmişti.
BAYRAMPAŞA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bayrampaşa’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti %49,3
CHP %44,6
SP %2,6
BBP %1,2