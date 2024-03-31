Bayrampaşa yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Bayrampaşa’da belediyeyi kim kazandı, Bayrampaşa belediye başkanı kim oldu? Bayrampaşa hangi partide? soruları 199.743 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından

nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Bayrampaşa yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.