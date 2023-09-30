023/1. Dönem Bekçilik sınavı 120 dakika sürecek ve sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek. Genel Yetenek alanında sözel ve sayısal bölümden toplam 50 soru sorulacak. Tarih, Coğrafya, Anayasa Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konularından ise 50 soru yöneltilecek.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda adaylara yöneltilen sorular ve cevap anahtarı 2 Ekim 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adresleri üzerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr yayımlanmasından itibaren en geç

2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik Numarası ile KDV dâhil 30 TL (otuz) TL sınav itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.







