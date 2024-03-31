BEŞİKTAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Beşiktaş seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Beşiktaş belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Serkan Toper MHP
- Rıza Akpolat CHP
- Nurettin Sağırkaya İYİ Parti
- Bilgin Aktaş DEM
- Muhammed Gazi Kılıç SP
Serkan Topar kimdir?
Aslen Kars Kağızmanlı olan Serkan Topar, 1979 yılında Denizli'de dünyaya geldi.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Topar, 20 yılı aşkın süredir serbest avukatlık yapıyor. 2015-2018 yılları arasında MHP Kültür Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Topar, 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı gösterildi.
Rıza Akpolat kimdir?
Rıza Akpolat, 1982'de İstanbul'da doğdu.
Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Akpolat, 2019 yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı oldu. Akpolat'ın 2 çocuğu bulunuyor.
YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN
Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Beşiktaş seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Rıza Akpolat %73,1 oy oranı ile Beşiktaş belediye başkanı seçilmişti.
BEŞİKTAŞ HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Beşiktaş’ta partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
CHP %73,1
MHP %16,3
İYİ Parti %7