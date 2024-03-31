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Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Beşiktaş belediyesini kim kazandı, belediye başkanı kim oldu? MHP, CHP, DSP Oy Oranları

Beşiktaş yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Beşiktaş’ta belediyeyi kim kazandı, Bayrampaşa belediye başkanı kim oldu? Beşiktaş hangi partide? soruları 132.536 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları AK Parti, CHP, DSP Oy Oranları.

18:48 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:48 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
İstanbul Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beşiktaş Belediyesini hangi parti kazandı ve Beşiktaş Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 132.536 seçmen sayısının olduğu Beşiktaş
sonuçları, Bayrampaşa belediyesini kim kazandı? 31 Mart
nedeniyle araştırılıyor. İşte Beşiktaş yerel seçim sonuçları haberi.

BEŞİKTAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Beşiktaş seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Beşiktaş belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Serkan Toper MHP
  • Rıza Akpolat CHP
  • Nurettin Sağırkaya İYİ Parti
  • Bilgin Aktaş DEM
  • Muhammed Gazi Kılıç SP

Serkan Topar kimdir?

Aslen Kars Kağızmanlı olan Serkan Topar, 1979 yılında Denizli'de dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Topar, 20 yılı aşkın süredir serbest avukatlık yapıyor. 2015-2018 yılları arasında MHP Kültür Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Topar, 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı gösterildi.

Rıza Akpolat kimdir?

Rıza Akpolat, 1982'de İstanbul'da doğdu.

Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Akpolat, 2019 yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı oldu. Akpolat'ın 2 çocuğu bulunuyor.

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Beşiktaş seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Rıza Akpolat %73,1 oy oranı ile Beşiktaş belediye başkanı seçilmişti.

BEŞİKTAŞ HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Beşiktaş’ta partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %73,1

MHP %16,3

İYİ Parti %7

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Yeniden Refah Partisi İstanbul ilçe ilçe oy oranları belli oldu! 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde Yeniden Refah Partisi Canlı Oy Oranı, Seçim Sonuçları