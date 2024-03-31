Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beylikdüzü Belediyesini hangi parti kazandı ve Beylikdüzü Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 274.115 seçmen sayısının olduğu Beykoz 2024 yerel seçim sonuçları , Beylikdüzü belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Beylikdüzü yerel seçim sonuçları haberi.

BEYLİKDÜZÜ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Beylikdüzü seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Beylikdüzü belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Mustafa Günaydı AK Parti

Mehmet Murat Çalık CHP

Erol Karapınar İYİ Parti

Sidar Duman Öner DEM

Reşat Yılmaz SP

Mehmet Murat Çalık kimdir?

Mehmet Murat Çalık, 1972'de Trabzon'da doğdu.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Çalık, Beylikdüzü Belediyesinde teknik koordinatörlük ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2019'da Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Çalık, evli ve 2 çocuk babası.

Mustafa Günaydın kimdir?

Aslen Trabzonlu olan Mustafa Günaydın, 1971 yılında İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldi.

Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun olan Günaydın, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Günaydın, 1957 yılında kurulan tekstil ve inşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olup firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Beylikdüzü ve İBB Meclis Üyeliği görevlerini ifa eden Günaydın, 1 Şubat 2021'de yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçildi. Günaydın, evli ve 3 çocuk babası.

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Beylikdüzü seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Mehmet Murat Çalık %56,3 oy oranı ile Beylikdüzü belediye başkanı seçilmişti.

BEYLİKDÜZÜ HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Beylikdüzü’nde partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %56,3

AK Parti %41,5

SP %0,8



