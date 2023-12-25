Market indirimlerini yakından takip edenler için A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirim yapılacak ürünler belli oldu. A101 23-24 Aralık Aktüel kataloğunda kıymadan tavuğa, yumurtadan su, yoğurt ve tereyağına kadar onlarca üründe indirim yapıldı. A101 indirimlerine bakıldığında 400 gram dana kıyma 120 liradan 105 liraya, poşet bütün piliç 64 liradan 59 liraya, 14'lü yumurta 64 liradan 57 liraya düşüyor. İşte 'Çok al Az öde' sloganı ile müşterilerine farklı indirim oranları sunan A101'in 23-24 Aralık indirimli ürünler listesi..