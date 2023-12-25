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BİM Aktüel Ürünler Kataloğu (26-29 Aralık) || BİM'de bu hafta yok yok! 4K Smart TV, Torbasız Elektrikli Süpürge, Cep Telefonu, Air Fryer...

BİM aktüel ürünler 26-29 Aralık salı ve cuma kataloğu yayımlandı. Elektrikli süpürgeden buharlı ütüye, Air Fryer’dan fırın tepsisine kadar birçok indirimli ürün tüketicilerle buluşacak. Elektronik, temizlik ve mutfak eşyalarının yanı sıra et, tavuk ve atıştırmalık çeşitleri büyük indirimlerle satışa sunulacak. Peki, BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 26-29 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

11:16 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:17 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
BİM 26-29 Aralık aktüel ürünler kataloğu
BİM 26-29 Aralık aktüel ürünler kataloğu

BİM 2023 yılının son haftası 26-29 Aralık aktüel ürünler kataloğunu alışveriş severlerle buluşturdu. Bu hafta BİM kataloğunda; LG 55 İnç 4K Smart TV 20.499 TL, Dijitsu 58 İnç UHD Smart Led TV 10.999 TL, Kumtel 5.5 L Yağsız Air Fryer 1.599 TL, Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 2.499 TL, Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.399 TL'ye fiyatlarla satışa sunulacak. Elektronik aletlerin yanı sıra mutfak ürünleri, atıştırmalıklar, kasap reyonu ve daha fazlası büyük indirimlerle yerini alacak. İşte 26-29 Aralık 2023 Salı ve Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 26 ARALIK 2023 KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Binvezir Tam Yağlı Yoğurt 1500 g 42,50 TL

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 119 TL

Peysan Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 g 109 TL

Peysan Çikolatalı Sürülebilir Peynir 150 g 32,50 TL

Pınar Elit Siyah Zeytin 291-350 adet/kg 99 TL

Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg 72,50 TL

Le’Cola Kola 2,5 L 24,50 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Mandalina Aromalı 24,50 TL

Benorganic %100 Vişne Suyu 44,50 TL

Sarıkız Maden Suyu 6x250 ml 21,50 TL

Kilikya Şalgam Suyu 29,50 TL

Torku Sucuk Dana Kangal 139 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis 55 TL

Köfteci Ramiz Donuk Ramiz Köfte 149 TL

Namet Soslu Dana Döner 73 TL

Erpiliç-Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Fırınlık (Roaster) 59 TL

BİM AKTÜEL 29 ARALIK 2023 KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Paşabahçe 6’lı Frezya Kase 59 TL

Paşabahçe 2’li Mercan Kulplu Bardak 32,50 TL

Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 89 TL

Paşabahçe Viva Kavanoz 69 TL

6’lı Echo Su Bardağı 79 TL

Yumak Çeşitleri Favori 55 TL

Flamlı Eşarp ~ 100 x 100 cm 49,50 TL

Polar Pijama Takımı Kadın 219 TL

Termal İçlik Üst Çocuk 125 TL

Termal İçlik Alt Çocuk 125 TL

Şemsiye 137 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü 99 TL

Tefal Tava ~24 cm 349 TL

Chef's Krep Tava ~26 cm 99 TL

Bonera Fırın Tepsisi ~34 cm 299 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL

Bonera Wok Tava ~28 cm 329 TL

Bonera Sahan ~ 22 cm 229 TL

LG 55 İNÇ 4K SMART NANOCELL TV 20.499 TL

Dijitsu 58 İNÇ UHD SMART LED TV 10.999 TL

Dijitsu 50 İNÇ UHD ANDROID LED TV 8.999 TL

Tcl 32 İNÇ FHD ANDROİD TELEVİZYON 32S5400A 5.699 TL

Kumtel 5.5 L Yağsız Air Fryer 1.599 TL

Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 2.499 TL

Çocuk Sandalyesi 69 TL

Oyuncak Bebekli Karavan Seti 169 TL

Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 199 TL

El Koordinasyon Oyunu 179 TL

Lisanslı Puzzle 69 TL



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