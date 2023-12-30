ŞOK market 30 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yılın son günlerine özel indirimli ürün fırsatları tüketicilerle buluşuyor. ŞOK’ta bu hafta el yapımı olmasıyla dikkat çeken Homelle markalı kapaklı natural hasır sepet 20x23cm 145 liradan satılacak. Natural hasır küçük sepet 20x23cm 125 lira, orta boy sepet 22x25cm 145 TL’den satışa sunulacak. Columbia ve Vans markalı ayakkabılar sürpriz indirimlerle ve ücretsiz kargo seçenekleriyle reyonlarda yerini alacak. Columbia markalı olarak gelen 38 stokla sınırlı Newton Ridge Plus Waterproof 3499 TL’den, Crestwood waterproof ise 72 stok adetiyle 2799 TL fiyatla satılacak. İşte 30 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.