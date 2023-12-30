BİM 5 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de yeni yılın ilk haftası Cuma günü teknoloji ürünleri, mutfak eşyaları, beyaz eşya ve giyim kategorisinde birçok fırsat tüketicileri bekliyor. Ayrıca KUMTEL Ankastre ocak, davlumbaz ve fırın 6.500 TL’den satışa sunulacak. 5 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 OCAK 2024
1000W Yeni Nesil Düdüklü Tencere 2.999 TL
Philips buhar kazanlı ütü 3.799 TL
Luxell XXL 7,5 lt fastfryer 2.499 TL
Stanley adventure 1 lt 999 tl
Philips sakal düzeltici 439 TL
Katlanır yatak 999 TL
Çubuk blender 399 TL
Elektrikli süpürge 2.699 TL
Dijitsu 65 inç UHD Webos TV 14.799 TL
LG 55 inç UHD WEBOS smart TV 18.999 TL
Dijitsu 43 inç fhd Android smart TV 5.799 TL
Nordmende 55 inci UHD Android TV 10.999 TL
HP Notebook AMD Ryzen 5 5500U işlemcisiyle11.429 TL
Tecno spark 10 akıllı telefon 5.699 TL
Philips hızlı şarj aleti 199 TL
Philips el feneri 149 TL
Benante melamin kek fanusu 149 TL
Spatula ekmek kutusu 6 parça 149 TL
Standlı servis seti 9 parça 149 TL
Mutfak seti pedallı 5 lt çöp kovası 149 TL
Raf ünitesi 149 TL
Cam kurabiyelik 149 TL