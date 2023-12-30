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5 OCAK 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: Buhar Kazanlı Ütü 3.799 TL, Elektrikli Süpürge 2.699 TL, Ankastre Ocak 6. 499 TL…

BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak 2024 Cuma günü yeni yıl fırsatlarıyla geliyor. BİM’de bu hafta teknoloji kategorisinde LG Smart TV’ler, Casper VIA ve Tecno Spark telefonlar, HP Notebook ve hızlı şarj aleti gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak. Mutfak ve beyaz eşya kategorisinde ise Yeni nesil elektrikli düdüklü tencere, 1 Litre Stanley Termos, XXL 7.5 Litre Fastfryer, Ankastre ocak, fırın ve davlumbaz gibi birçok ürün büyük fırsatlarla satışa sunulacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Ocak 2024. ve fiyat listesi.

16:14 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
BİM 5 Ocak 2024 Cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM 5 Ocak 2024 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de yeni yılın ilk haftası Cuma günü teknoloji ürünleri, mutfak eşyaları, beyaz eşya ve giyim kategorisinde birçok fırsat tüketicileri bekliyor. Ayrıca KUMTEL Ankastre ocak, davlumbaz ve fırın 6.500 TL’den satışa sunulacak. 5 Ocak 2024 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 OCAK 2024

1000W Yeni Nesil Düdüklü Tencere 2.999 TL

Philips buhar kazanlı ütü 3.799 TL

Luxell XXL 7,5 lt fastfryer 2.499 TL

Stanley adventure 1 lt 999 tl

Philips sakal düzeltici 439 TL

Katlanır yatak 999 TL

Çubuk blender 399 TL

Elektrikli süpürge 2.699 TL

Dijitsu 65 inç UHD Webos TV 14.799 TL

LG 55 inç UHD WEBOS smart TV 18.999 TL

Dijitsu 43 inç fhd Android smart TV 5.799 TL

Nordmende 55 inci UHD Android TV 10.999 TL

HP Notebook AMD Ryzen 5 5500U işlemcisiyle11.429 TL

Tecno spark 10 akıllı telefon 5.699 TL

Philips hızlı şarj aleti 199 TL

Philips el feneri 149 TL

Benante melamin kek fanusu 149 TL

Spatula ekmek kutusu 6 parça 149 TL

Standlı servis seti 9 parça 149 TL

Mutfak seti pedallı 5 lt çöp kovası 149 TL

Raf ünitesi 149 TL

Cam kurabiyelik 149 TL


ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!
ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!

ŞOK market 30 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yılın son günlerine özel indirimli ürün fırsatları tüketicilerle buluşuyor. ŞOK’ta bu hafta el yapımı olmasıyla dikkat çeken Homelle markalı kapaklı natural hasır sepet 20x23cm 145 liradan satılacak. Natural hasır küçük sepet 20x23cm 125 lira, orta boy sepet 22x25cm 145 TL’den satışa sunulacak. Columbia ve Vans markalı ayakkabılar sürpriz indirimlerle ve ücretsiz kargo seçenekleriyle reyonlarda yerini alacak. Columbia markalı olarak gelen 38 stokla sınırlı Newton Ridge Plus Waterproof 3499 TL’den, Crestwood waterproof ise 72 stok adetiyle 2799 TL fiyatla satılacak. İşte 30 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.


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#Bim aktüel ürünler
#5 Ocak 2024
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