Bir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir? Kutup ayısı, kanguru, kaplan, su aygırı

Soru: Bir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir?

Doğru Cevap: D Kutup ayısı

A: Su aygırı

B: Kanguru

C: Kaplan

D: Kutup ayısı

Kutup ayılarının karaciğeri son derece yüksek miktarda A vitamini içerir. Bu miktar, insan vücudu için aşırı toksiktir. Tek bir ısırık bile A vitamini zehirlenmesine neden olabilir; bu durum mide bulantısı, baş ağrısı, karaciğer hasarı gibi semptomlara yol açar. Karaciğerin tamamını yemek ise ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu bilgi tarihsel olarak kutup bölgelerinde seyahat eden kaşiflerin deneyimlerinden bilinmektedir.

KUTUP AYISI CİĞERİ NEDEN ÖLÜME NEDEN OLUR?

Bazı vitaminler suda çözünürken, A vitamini ise sadece yağda çözünür. Suda çözünmediği için de vücuttan idrar yoluyla kolayca atılamaz. Bunun yerine, zehirli besinler vücudun filtrasyon organı olan karaciğerde toplanır. Bu olay hipervitaminoz durumuna yol açar.





Ayılar ve fokların karaciğerlerinde genellikle yüksek düzeyde A vitamini bulunur, kutup ayıları ise bu konuda zirvededir. İnsanlarda A vitamini için önerilen günlük alım miktarı (RDA) 0.9 mg'dır.





Bu miktarı bir kutup ayısının karaciğerinin sadece onda birini yiyerek bile elde edebilirsiniz. Fazlası ise sizi öldürür. Kutup ayısı karaciğerinin tamamı, 52 yetişkini öldürmeye yetecek kadar A vitamini içerir.





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